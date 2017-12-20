Elazığ'da milyon dolarlık protokol imzalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE\'de insansız hava araçları ve otomobil motorları üreten Elazığlı firma, Katarlı şirket ile yatırım için ortaklık protokolü imzaladı.

Elazığ\'da, insansız hava araçları ve otomobil motorları üreten Sezgin Motor A.Ş. ile Katarlı Bader Motor Teknolojileri A.Ş. arasında düzenlenen bir törenle ortaklık protokolü imzalandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ın da katıldığı imza töreninde yaptığı konuşmada, \"İnşaat, teknoloji, güvenlik, dekorasyon, çiçekçilik, medikal sektöründe hizmet veren dünya çapında bir şirket, Türkiye\'de de İstanbul merkezli Bader Motor Teknolojileri adı altında ilk defa Elazığ\'da yatırım yapacaklar. Bu yatırım İnşallah başlangıç olacak. Bu yatırımla yerli ve milli üretime katkı verileceği için ilimiz adına son derece mutluyum\" dedi.

Sezgin Motor Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezgin de yeni nesil elektrikli motorlarını, Bader Motor Teknolojileri A.Ş. ile beraber yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Bunun devamında yeni yatırımlar olacaktır. Önümüzdeki günlere daha büyük yatırımlara imza atacağız. Birlikte elektrikli araç motorları, güneş enerjisi depolama bataryaları, yeni nesil insansız hava araçları motorları, hızlı tren motorları, helikopter motorları, asansör motorlarını üreteceğiz.\"

Flora Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bader Alsaeed ise söz konusu protokol gereği ilk yatırımlarının başlangıç olduğunu ifade ederek, \"İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek. Yatırımlarımız Elazığ ve Türkiye için çok faydalı olacak\" diye konuştu.



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