T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da milyon dolarlık protokol imzalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE'de insansız hava araçları ve otomobil motorları üreten Elazığlı firma, Katarlı şirket ile yatırım için ortaklık protokolü imzaladı

20 Aralık 2017 18:39

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE\'de insansız hava araçları ve otomobil motorları üreten Elazığlı firma, Katarlı şirket ile yatırım için ortaklık protokolü imzaladı. 
Elazığ\'da, insansız hava araçları ve otomobil motorları üreten Sezgin Motor A.Ş. ile Katarlı Bader Motor Teknolojileri A.Ş. arasında düzenlenen bir törenle ortaklık protokolü imzalandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım\'ın da katıldığı imza töreninde yaptığı konuşmada, \"İnşaat, teknoloji, güvenlik, dekorasyon, çiçekçilik, medikal sektöründe hizmet veren dünya çapında bir şirket, Türkiye\'de de İstanbul merkezli  Bader Motor Teknolojileri adı altında ilk defa Elazığ\'da yatırım yapacaklar. Bu yatırım İnşallah başlangıç olacak. Bu yatırımla yerli ve milli üretime katkı verileceği için ilimiz adına son derece mutluyum\" dedi. 
Sezgin Motor Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Sezgin de yeni nesil elektrikli motorlarını, Bader Motor Teknolojileri A.Ş. ile beraber yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
\"Bunun devamında yeni yatırımlar olacaktır. Önümüzdeki günlere daha büyük yatırımlara imza atacağız. Birlikte elektrikli araç motorları, güneş enerjisi depolama bataryaları, yeni nesil insansız hava araçları motorları, hızlı tren motorları, helikopter motorları, asansör motorlarını üreteceğiz.\"
Flora Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bader Alsaeed ise söz konusu protokol gereği ilk yatırımlarının başlangıç olduğunu ifade ederek, \"İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek. Yatırımlarımız  Elazığ ve Türkiye için çok faydalı olacak\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA TÜRKİYEElazığlıKatarlıSezgin MotorKatarlı Bader Motor TeknolojileriValiOktay KaldırımTürkiyeMotor TeknolojileriElazığBuMotor Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer SezginBader Motor Teknolojileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24