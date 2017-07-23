Elazığ’da madende göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Elazığ’ın Alacakaya İlçesi’nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alacakaya İlçesi Kef Bölgesi’nde bulunan özel bir maden ocağında bugün öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 46 yaşındaki Ramazan Aksöz’ü kurtarmak için çalışma arkadaşları büyük çaba harcadı. Yapılan çalışma sonrasında Aksöz’ün cesedi göçük altından çıkarıldı. Aksöz’ün cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı.