T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da otlarken kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

10 Mayıs 2018 20:43

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da otlarken kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ\'ın merkeze bağlı Öküzuşağı köyü, Hacı Efendi mezrasında yaşayan Behsat Sadak’a ait inek, otlarken bahçede bulunan su kuyusuna düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü fark eden Sadak, Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kullanılmadığı için altı doldurulan kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Daha sonra inek kepçe ile çekilerek kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞdaElazığHacı EfendiBehsat SadakaSadak Elazığ BelediyesiOlayDahaSağlıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24