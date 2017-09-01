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Elazığ'da KESK ve İHD'den dünya barış günü açıklaması

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Hozat garajında basın açıklaması yapıldı

01 Eylül 2017 19:32

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Hozat garajında basın açıklaması yapıldı. İHD Şube Başkanı Behzat Hazır,  \"Kutsal barış hakkını savunmak bir görevdir. Çatışmanın en yoğun olduğu dönemde dahi barışı hatırlatmak hepimizin görevidir\" dedi.

Hozat garajında toplanan 35 -40 kişilik İHD ve KESK üyeleri dünya barış günü nedeniyle basın açıklaması yaptı İHD Elazığ Şube Başkanı Behzat Hazır, yurttaşların ifade özgürlükleri güvence altına alınarak bütün sorunların çözümünün mümkün olduğunu söyledi. Hazır şöyle konuştu:
\"Bu çerçevede Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü konusunda gerek Oslo Süreci olarak nitelendirilen süreç gerekse Dolmabahçe mutabakatı olarak da nitelenen 2013- 2015 tarihlerindeki süreç, kendi içinde eksik yanları bulunsa da doğru, yerinde ve olumlu yönde atılmış adımlardı ve sürdürülmesi gereken süreçlerdi. Bu süreç eksik de olsa diyalog süreciydi. Çatışma çözümleri konusunda dünya deneyimlerinden de yararlanarak bu yolda yürünmeli, gerçek bir çatışma çözümü için diyalog ve müzakerenin elzem olduğu unutulmamalıdır. Kutsal barış hakkını savunmak bir görevdir. Çatışmanın en yoğun olduğu dönemde dahi barışı hatırlatmak hepimizin görevidir.\" 
KESK adına konuşan Şube sekreteri Ayşe Yılmaz da, zorunlu yer değişikliği nedeniyle başka illere gönderilen öğretmenlerin durumunu gündeme getirdi. Ayşe Yılmaz, \"Belirtmek isteriz ki, devlet kurumları kararlarını alırken ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı kalmak zorundadır. Ancak Türkiye\'de yaşananlar, idarenin kararları ile hukukun nasıl katledildiğini göstermektedir\" diye konuştu.
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