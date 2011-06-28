T24 LogoT24 Logo
Gündem

ELAZIĞ'DA KCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI ELAZIĞ (A.A)

28 Haziran 2011 14:34

-ELAZIĞ'DA KCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI ELAZIĞ (A.A) - 28.06.2011 - Elazığ'da düzenlenen KCK operasyonu kapsamında aralarında YSK tarafından milletvekili adaylığı iptal edilen İsa Gürbüz'ün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karakoçan'da 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında BDP'nin Karakoçan eski ilçe başkanı olan ve milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İsa Gürbüz'ün de bulunduğu H.A, S.A, S.A. ve S.E. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24