-ELAZIĞ'DA KCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI ELAZIĞ (A.A) - 28.06.2011 - Elazığ'da düzenlenen KCK operasyonu kapsamında aralarında YSK tarafından milletvekili adaylığı iptal edilen İsa Gürbüz'ün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karakoçan'da 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında BDP'nin Karakoçan eski ilçe başkanı olan ve milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İsa Gürbüz'ün de bulunduğu H.A, S.A, S.A. ve S.E. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.