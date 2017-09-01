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Elazığ'da kaza yapan 4 kişilik aileden sadece 6 yaşındaki Elif kaldı

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Maden ilçesi yakında 2 gün önce meydana gelen ve Girgin ailesinden önce baba ile 1 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği kazada yaralanan anne de tedavi gördüğü hastanede öldü

01 Eylül 2017 16:21

Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Maden ilçesi yakında 2 gün önce meydana gelen ve Girgin ailesinden önce baba ile 1 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği kazada yaralanan anne de tedavi gördüğü hastanede öldü. Aileden geriye bir tek kazada yaralanan 6 yaşındaki Elif kaldı.
Diyarbakır\'dan Elazığ yönüne giden Mehmet Girgin yönetimindeki 23 HF 032 plakalı otomobil, 2 gün önce Hazar Gölü kıyısındaki Maden İlçesi\'nin Gezin Köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. Sürücü baba Mehmet Girgin ile 1 yaşındaki oğlu Yunus Girgin kaza yerinde yaşamını yitirdi. Anne Şenay ve 6 yaşahndaki kızları Elif Girgin ise yaralandı  Elazığ\'da tedavi altına alınan anne Şenay Girgin\'in de yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü belirtildi.
Kazadan geriye bir tek Girgin ailesinden Elif hayatta kaldı. 
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