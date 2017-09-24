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Elazığ'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

24 Eylül 2017 14:27

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Dün akşam, Elazığ\'dan Diyarbakır yönüne giden 60 yaşındaki Zülküf Ş., yönetimindeki 23 LP 638 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, karayolunun 25\'inci kilometresinde belirlenemeyen bir nedenle yitirdi. Savrulan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Zülküf Ş., kaza yerinde ölürken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılrak tedavi altına alındı. 

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