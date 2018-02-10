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Elazığ'da kayıp 2 kişinin cesetleri bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde 2 gündür kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın'ın, göl kıyısında cesetleri bulundu

10 Şubat 2018 16:31

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde 2 gündür kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın\'ın, göl kıyısında cesetleri bulundu.
Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında, iki kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan araştırmada, ölen kişilerin iki günden beri kayıp olan Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın olduğu tespit edildi.
İlk incelemede suda boğuldukları anlaşılan Yıldırım ve Apaydın\'ın cesetleri, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cihan Yıldırım ve Fethi Ahmet Apaydın’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

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