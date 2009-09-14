T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da kadın cesedi bulundu

Elazığ'a bağlı Kuyulu Köyü yakınlarındaki bir dere kenarında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu.

14 Eylül 2009 03:00

Elazığ merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarındaki dere kıyısında, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait ceset bulundu.

Kuyulu Köyü'ne 8 kilometre uzaklıktaki kum ocağı yakınlarında, kum taşıyan kamyon şoförleri, dere kenarında ceset görüp durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, tanınmaz halde olan ve vücudunun çeşitli yerleri hayvanlar tarafından parçalanan cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucunda cesedin üstünün toprakla örtüldüğü ancak yaban hayvanları tarafından ortaya çıkarıldığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24