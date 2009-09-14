Elazığ'da kadın cesedi bulundu

Elazığ merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarındaki dere kıyısında, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait ceset bulundu.



Kuyulu Köyü'ne 8 kilometre uzaklıktaki kum ocağı yakınlarında, kum taşıyan kamyon şoförleri, dere kenarında ceset görüp durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, tanınmaz halde olan ve vücudunun çeşitli yerleri hayvanlar tarafından parçalanan cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.



Çalışmalar sonucunda cesedin üstünün toprakla örtüldüğü ancak yaban hayvanları tarafından ortaya çıkarıldığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.