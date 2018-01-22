Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 defineci yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Merkez Yenikapı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler, şüphelileri kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kepçeler aracılığıyla kazı bölgesinde yaklaşık 11 metre derinliğinde çukurlar kazıldığı tespit edildi. Jandarma ayrıca 1 adet hilti, 4 adet kürek, 100 metre elektrik kablosu ve 2 adet kazmale geçirdi.

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