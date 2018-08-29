Elazığ'da kaçak kazı operasyonu; haç işaretli mezar taşlarına el konuldu

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'ın Kovancılar ilçesinde izinsiz kazı sonucu bulunduğu belirlenen haç işaretli 4 mezar taşı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi alan ve dokuların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, iş makinesiyle kazı yapanları tespit etti. Bunun üzerine başlatılan operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin kazılarda bulduğu haç işaretli 4 mezar taşına el koyarak, Elazığ Müze Müdürlüğü\'ne teslim etti.



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