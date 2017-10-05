Elazığ'da izin belgesi olmayan Suriyeliler'in il dışına çıkışı yasaklandı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nden yol izin belgesi almayan Suriyelilerin şehir dışına çıkışlarını yasakladı. Belgesi olmadan şehir dışına çıkış yapmak isteyen Suriyeliler\'e ulaşım alanında hizmet veren firmalara da idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Elazığ Valiliği\'nden yapılan açıklamada, izin belgesi olmayan Suriyeliler\'in kent dışına çıkışının yasaklandığı belirtildi. Yasaklanmanın gerekçesinin terör örgütlerine bulaşanların tespiti ve suç işlenmesinin önlemesine yönelik olduğu belirtilerek şöyle denildi:

\"İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce verilen geçerli yol izin belgesi bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Elazığ il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır. Elazığ il sınırları içerisinde yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunan firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce verilen geçerli yol izin belgesi olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Elazığ ili dışına çıkarılmalarının yasaklanması ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanması Valilik makamının kararları ile uygun görülmüştür.\"