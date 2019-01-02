T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da itfaiye, buz sarkıtlarını kırdı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'da itfaiye ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını olası kazaya karşı kırdı

02 Ocak 2019 18:19

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ\'da itfaiye ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını olası kazaya karşı kırdı.
Elazığ kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen itfaiye ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çıktıkları çatıların saçaklarındaki buzları, kürekle kırdı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar esnasında güvenlik önlemleri alındı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞDHAELAZIĞElazığEkiplerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24