Elazığ'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da IŞİD terör örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da, 11 Ağustos'ta IŞİD adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 22, daha sonra da 3 kişi gözaltına alınmıştı.