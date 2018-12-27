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Dünya

Elazığ'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı

27 Aralık 2018 19:48

Elazığ’da işçileri taşıyan midibüs kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Bir firmaya işçi taşıyan Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1830 plakalı servis midibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan midibüsün şoförü Kambay ile 15 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen midibüs ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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