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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Malatya yolu üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 6 kişi yaralandı

02 Eylül 2017 18:17

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Malatya yolu üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2\'si ağır 6 kişi yaralandı. 
Malatya istikametinden Elazığ\'a gelen sürücüsü belirlenemeyen 58 HP 508 plakalı otomobil, Malatya karayolu 11\'inci kilometrede kavşaktan çıkan Fuat Özen idaresindeki 65 NP 149 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürüklenerek yol kenarındaki bahçeye giren sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir anda alevler içerisinde kaldı. Yoldan geçenler tarafından söndürülen otoomibilin sürücüsü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen diğer araçtaki 4 kişi de yaralandı.
İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 6 yaralıl ambulanslarla Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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