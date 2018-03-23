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Elazığ'da iki cip kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

23 Mart 2018 04:08

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı\'nda meydana geldi.  Güntaç T. idaresindeki 07 AGA 40 plakalı cip, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 23 LA 791 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda benzin kaçağı olmasından dolayı bölgeyi boşaltarak önlem aldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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