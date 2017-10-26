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Elazığ'da garson arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç'u işyerinde kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Düzgün R

26 Ekim 2017 19:26

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, bir lokantada garson olarak çalışan Erkan Akkoç\'u işyerinde kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Düzgün R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Sokak\'ta meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan Erkan Akkoç, işyerinde tartıştığı bir kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Akkoç\'un arkadaşı olduğu belirtilen Düzgün R.\'yi dün yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Düzgün R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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