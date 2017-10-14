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Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi tutuklama

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

14 Ekim 2017 14:54

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında \'ByLock\' kullanıcılarının da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, 2 Ekim günü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Elazığ, Sivas, Diyarbakır ve İstanbul\'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 27 kişiden 10\'u, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları gerekçesiyle tutuklanırken, 17\'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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