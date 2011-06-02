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ELAZIĞ'DA ESKİ SEVGİLİ CİNAYETİ ELAZIĞ (A.A)

02 Haziran 2011 22:25

-ELAZIĞ'DA ESKİ SEVGİLİ CİNAYETİ ELAZIĞ (A.A) - 02.06.2011 - Elazığ'da, buluşmaya gittiği kız arkadaşını eski sevgilisiyle görünce kavgaya tutuşan genç, bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, E.Y. (17), erkek arkadaşı Mustafa Tunç'a (21) buluşmak üzere cep telefonundan mesaj attı.  Gelen mesaj sonrası arkadaşı Mehmet Akif ile birlikte buluşma yeri olan Ahmet Aytar Spor Salonu'nun arka tarafına giden giden Tunç, kız arkadaşını, eski sevgilisi Salih B. (19) ve arkadaşı Sıddık A. (26) ile birlikte gördü. Bunun üzerine Tunç, Salih B. ve Sıddık A. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada karnından bıçaklanan Mustafa Tunç, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Salih B, Sıddık A. ve E.Y. kaçtı. Polis ekipleri Mehmet Akif'i gözaltına aldı. Gözaltındayken cep telefonuna Sıddık A'dan tehdit mesajı gelen Mehmet Akif'in ifadeleri ile soruşturmayı genişleten polis, zanlıların Üniversite Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında kaçmaya çalışan Salih B, Sıddık A. ve E.Y. yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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