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Elazığ'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

05 Şubat 2018 15:27

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından söz konusu 7 şüpheli Adliye\'ye sevk edildi.

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