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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi  gözaltına alındı

09 Ekim 2018 15:51

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi  gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne bağlı ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli tespit edildi. Elazığ\' da düzenlenen operasyonda 4\'ü Suriye, 3\'ü Irak uyruklu toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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