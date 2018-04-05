Elazığ'da çocuklara hırsızlık yaptıran şebekeye operasyon: 5 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, çeşitli tarihlerde çocuklara 36 evden hırsızlık yaptırdığı belirlenen şebekeye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2\'si çocuk, 5 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde bu yıl evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları detaylı ve kapsamlı çalışmalar sonucunda, çocuklara hırsızlık yaptıran bir şebekeyi tespit etti. Polis ekipleri, çocuklarla bağlantısı olduğu belirlenen kişiler hakkında araştırmasını derinleştirerek, Elazığ merkezde 2 ve Bingöl\'de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, polis ekipleri 2\'si çocuk, 1\'i kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Elazığ\'da 36 evdeki hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuk şüpheliler, adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumu\'na gönderildi. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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