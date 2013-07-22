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Elazığ'da BDP, Kalekol inşaatına yürüdü

Elazığ'ın Üçocak Beldesi kırsalında karakol inşaatına giden BDP'liler, bölgede karakol yapılmasını protesto etti

22 Temmuz 2013 00:21

Elazığ'ın Arıcak İlçesi'ne bağlı Üçocak Beldesi'nde bulunan mevcut karakol, Dipni Barajı gölü altında kalacağı için beldeye 7 kilometre uzaklıktaki Aşık Tepesi'nde yeni karakol inşaatı başlatıldı. Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen BDP'liler, Üçocak Beldesi'nden karakol inşaatının bulunduğu Aşıklar Tepesi'ne hareket etti. Belli bir noktaya kadar araçlarla giden BDP'liler daha sonra kalan mesafeyi yürümek zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre, kimsenin bulunmadığı inşaatta bulunan su tankına Abdullah Öcalan'ın bez posterini ve BDP bayrağını asan protestocular, karakol yapımını istemediklerini söyledi. Göstericilere hitap eden BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, "Biz halka söz vermiştik. Bu süreçte ve sonrasında Kürdistan'da, dağlarının neresinde olursa olsun, bir karakol temeli atılırsa, biz buna izin vermeyeceğiz. Halkımızla birlikte izin vermeyeceğiz. Dolaysıyla 6 aydır başlatılan bir müzakere süreci varsa, yeni yapılacak karakollar bu sürecin ruhuna terstir" dedi.

BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik de karakol yerine fabrika, hastane ve yol yapılması gerektiğini belirterek, "Olmazsa olmazımız sayın Öcalan, bir gün Kürdistan'ın kalbi Amed'de olacaktır. Eğer sayın Öcalan Amed'de olmadığı sürece, bunun adı ne barış olur, ne müzakere olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından göstericiler inşaattaki su tankını yerinden sökerek tepeden aşağı yuvarladı.

 

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