T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da bayramın ilk günü 11 araçtan hırsızlığa 3 tutuklama

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 11 araca girerek, çeşitli eşyaları çalan 3 kişi, tutuklandı

16 Haziran 2018 20:59

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ\'da, Ramazan Bayramı\'nın birinci gününde 11 araca girerek, çeşitli eşyaları çalan 3 kişi, tutuklandı. 
Elazığ\'ın çeşitli semtlerinde, bayramın ilk günü 11 aracın soyulduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırmada, şüphelilerin S.A. ve G.G. olduğunu, ayrıca bir kişinin de onlarla beraber hareket ettiğini belirledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, \'Nitelikli hırsızlık\' ve \'Mala zarar verme\' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞDHAELAZIĞ Ramazan BayramıAsayişMüdürlüğüTespitElazığ Emniyet MüdürlüğüSavcılıktakiNöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24