Elazığ'da askeri aracın geçişi sırasında bombalı saldırı

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılarca yola konulan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, askeri araç hafif hasar gördü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karakoçan İlçesi'ne bağlı Akçiçek Köyü'nde, saat 17.00 sıralarında, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı madde, uzaktan kumanda ile patlatıldı.



Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, askeri araç hafif hasar gördü. Patlamasonrası olay yerinde yapılan incelemede, mutfak tüpü ile desteklenmiş el yapımı bir patlayıcı olduğu ve mutfak tüpünün patlamadığı belirtildi.



Güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı sırada, ormanlık alan içinden güvenlik güçlerine 2 el silahla ateş açıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine teröristlerle kısa süreli çatışma çıktığı belirtildi.