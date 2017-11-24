Elazığ'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı

Elazığ'da askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Elazığ- Karakoçan karoyulunun Kuruca geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Elazığ'dan Van'a giden 15 zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan araç, karlı yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 uzman çavuş olay yerinde şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı. Yaralı asker, olay yerine sevk edilen ambulansla, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle yolda çift yönlü uzun araç kuyruğu oluştu.



Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askeri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.(DHA)