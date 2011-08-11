-ELAZIĞ'DA ALTILI GANYAN 41.069,57 İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Elazığ'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 41.069,57 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 14, 10, 4, 3, 9/13, 10 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 10, 4, 3, 9/13, 10 şeklinde oluşan beşli ganyan 975,70 lira, 4, 3, 9/13, 10 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 144,57 lira, 3, 13, 10 şeklinde sonuçlanan 1. üçlü ganyan ve 3, 9/13, 10 şeklinde sonuçlanan 2. üçlü ganyan 4,26'şar lira ikramiye kazandırdı.