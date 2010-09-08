-ELAZIĞ'DA ALTILI GANYAN 19.850,51 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Elazığ'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 19.850,51 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 8, 8, 7-4, 2, 13, 14 şeklinde sonuçlandı. 8, 7-4, 2, 13, 14 şeklinde oluşan beşli ganyan 3.257,76 lira ve 7-4, 2, 13, 14 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 144,55 lira ikramiye verirken, 2, 6, 8 şeklindeki 1. üçlü ganyan 14,41 lira, 2, 13, 14 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 39,38 lira ikramiye kazandırdı.