Elazığ'da aç kalan tilki kent merkezine indi 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, havaların soğuması ile birlikte dağlık alanda yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine indi. Tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havaların soğumasının ardından yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilki, Elazığ merkezine kadar inerek yiyecek aradı. Merkez Çaydaçıra Mahallesi\'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilki, bir süre çevrede gezdi, ardından çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Sık sık çevresine baktığı gözlenen tilki, binalar arasında dolaştıktan sonra yolun karşısındaki kaldırıma geçip, uzaklaştı.



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