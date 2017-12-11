T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da aç kalan tilki kent merkezine indi 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, havaların soğuması ile birlikte dağlık alanda yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine indi

11 Aralık 2017 15:10

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, havaların soğuması ile birlikte dağlık alanda yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine indi. Tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Havaların soğumasının ardından yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilki, Elazığ merkezine kadar inerek yiyecek aradı. Merkez Çaydaçıra Mahallesi\'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilki, bir süre çevrede gezdi, ardından çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Sık sık çevresine baktığı gözlenen tilki, binalar arasında dolaştıktan sonra yolun karşısındaki kaldırıma geçip, uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞTilkininHavalarınElazığMerkezMahallesiSıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24