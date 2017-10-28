T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 83 kilo patlayıcı ele geçirildi

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin gizlediği 83 kilo el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulunarak, imha edildi

28 Ekim 2017 19:45

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan İlçesi kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlerin gizlediği 83 kilo el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulunarak, imha edildi.
Karakoçan\'da bulunan el yapımıyla ilgili Elazığ Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının önümüzdeki dönemlerde Karakoçan İlçesi ve çevre il/ilçelerde yapacakları eylemlerde kullanılmak üzere Elazığ İli Karakoçan İlçesi kırsalına gizledikleri, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 83 kg. patlamaya hazır amonyum nitrat, 100 gr. plastik patlayıcı, 200 metre kablo, 5 adet bobin teli, 2 adet mutfak tüpü ve yapıştırıcıdan oluşan malzemeler, 28 Ekim 2017 günü icra edilen operasyonda ele geçirilmiş ve emniyeti alınmak suretiyle olay yerinde imha edilmiştir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA ELAZIĞ KarakoçanKarakoçanElazığ ValiliğiAçıklamadaJandarma KomutanlığıElazığEkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24