Elazığ'da 70 yıllık gelenek; Fakir Masası: Karnı acıkan yiyor, içiyor, gidiyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 70 yıl önce lokantalarda başlatılan, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yemek yiyebildiği "Fakir Masası" uygulaması sürdürülüyor. Karnı acıkan fakat parası olmayan vatandaşlar yemek yedikten sonra lokantadan ayrılıyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 70 yıldır lokantalarda ihtiyaç sahiplerinden ücret alınmıyor. Uygulama kapsamında ihtiyaç sahipleri, kendileri için ayrılan masada yemek yedikten sonra ücret ödemeden lokantadan ayrılıyor.

35 yıllık gelenek

İşletmeci Mehmet Öztürk, yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 yıldır uygulamayı sürdürdüğünü belirtti. Büyüklerinden kalan bu uygulamanın gelenek haline geldiğini anlatan Öztürk, yeni kuşak lokantacıların da bunu devam ettirdiğini bildirdi.

Öztürk, ilçe halkının yardımlaşmaya büyük önem verdiğine dikkati çekerek "Hem ilçemizden hem de dışarıdan gelen yoksullar var. Gelen kişi 'Fakirim, param yok, yemek verir misiniz?' derse, 'Başımızın üstünde yerin var' deyip yemek veriyoruz. Günde 20 kişi gelip yemeğini yiyor. Dua alıyoruz, bize tek kalan şey de budur. Trilyon lira da kazansam fakir fukaraya verdiğim kadar beni mutlu etmiyor. Benim için en büyük kazanç bu" diye konuştu.