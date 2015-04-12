Elazığ'da 600 kilogram ele geçirildi

Elazığ'da yapılan operasyonda, kar küreme aracı gibi dizayn edilen bir kamyonun içinde 600 kilogram eroin ele geçirildiği açıklandı. Elaığ Valisi Murat Zorluoğlu, bu miktarın 2015 yılında ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu açıkladı.

Valisi Zorluoğlu, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde bir basın açıklamada uyuşturucu yüklü aracın Van-Bitlis istikametinden gelip Elazığ'ın Keban ilçesinden geçerek Sivas'tan İstanbul'a gideceği bilgisini aldıklarını söyleyerek, "Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bugün (cumartesi) saat 15:00 sıralarında Keban girişinde kar küreme aracı şeklinde dizayn edilmiş bir kamyonda 600 kilogram civarında eroin ele geçirilmiştir" dedi.

Vali, operasyonda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla kurulan ve Elazığ'da mart ayında faaliyete geçen Narko Timlerin önemli katkısı olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızı, yavrularımızı gençlerimizi zehirlemek isteyen tacirlerle mücadelemiz gerek emniyet gerek jandarma mensuplarımız vasıtasıyla devam edecektir" diye konuştu.