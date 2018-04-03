T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 60 miyon liralık vurguna 2'nci operasyon: 11 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2018 16:00

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2\'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20\'si tutuklanmıştı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat\'ta Maden ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarını hayali üretim dolandırıcılığı ile zarara uğratan kişilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20\'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, yine Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere yönelik olarak ikinci bir operasyon daha gerçekleştirdi. Opeasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Elazığ\'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüMadenElazığAnkaraGaziantep Mardin Mersin Antalya BalıkesirHatayOperasyondaOperasyonuAnkara Kütahya Batman Antalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24