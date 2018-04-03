Elazığ'da 60 miyon liralık vurguna 2'nci operasyon: 11 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2\'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20\'si tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat\'ta Maden ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarını hayali üretim dolandırıcılığı ile zarara uğratan kişilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20\'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, yine Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere yönelik olarak ikinci bir operasyon daha gerçekleştirdi. Opeasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Elazığ\'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.