Elazığ'da 6.0 büyüklüğünde deprem

T24

ELAZIĞ'DAN DEPREM SONRASI KARELER

Deprem en çok Kovancılar ilçesine bağlı Okçular ve Yukarı Demirci köylerinde can kaybına yol açtı. Depremden Kayalı, Aşağı ve Yukarı Kanatlı, Göçmeler, Aşağı ve Yukarı Demirci, Okçular köyleri hasar gördü. Erzincan merkezde ise bazı binaların camlarında çatlaklar oluştu.





Kerpiç evler can kaybını artırdı





Depremde can kaybını artıran nedenlerden biri de yapılardı. Çünkü evlerin büyük bir bölümü kerpiç ve taş yığma evlerdi. Evler sarsıntıda hemen yıkıldı. Çatıları tahta ve ağır saclardan yapılan evlerin çoğu tek katlı olmasına rağmen can kaybı fazla oldu. Yıkıntıların altında kalanların tozdan boğulduğu sanılıyor. Yine kerpiçten yapılan ahırların çökmesiyle çok sayıda hayvan telef oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada kerpiç yapılananmanın faturasının ağır olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Bu bölgenin yerel mimari anlayışı kerpiç yapılanmadır. Bu kerpiç yapılanmanın da ne yazık ki tabii faturası, bedeli ağır olmuştur. Bir asra yakın bir süredir deprem görmeyen bu bölgede şu anda bir deprem gerçekleşiyor. Deprem olan bu bölgemizi şüphesiz ki çok daha farklı bir şeklide imar etmek için de süratle Toplu Konut İdaremize gerekli talimatları verdik. Şu anda Toplu Konut İdaremizden de arkadaşlarımız bölgede çalışmaları yapmak üzere bugün oraya intikal edecekler"



84 artçı sarsıntı



6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en küçüğü 2.4, en büyüğü 5.5 şiddetinde 84 artçı sarsıntı oluştu.





Yardım çalışmaları







Arama kurtarma çalışmalarına Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin ve Erzurum'dan gelen de katıldı. Askeri helikopterler depremin hasara yol açtığı köylere su, erzak ve battaniye taşıdı. Türk Kızılayı, deprem bölgesine 46 afet müdahale uzmanıyla birlikte 375 çadır, bin 100 battaniye, iki seyyar mutfak, 700 yatak ve çok sayıda kumanya gönderdi.



Türk Kızılayının Diyarbakır ve Malatya kan merkezlerinden bölgeye kan sevkıyatı için hazırlıklar tamamlandı. Bölgeye ulaşan afet müdahale ekibi yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Ayrıca bölgeye gönderilen seyyar mutfaklardan halka ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere sıcak yemek dağıtılacak.



Bu arada Ulaştırma Bakanlığı, GSM iletişimin daha rahat sağlanması amacıyla bölgeye seyyar baz istasyonları gönderilmesini kararlaştırdı.



Evlerinde hasar olan vatandaşlar için yeterli sayıda "Mevlana Evi" olarak adlandırılan çelik afet evlerinin de bölgeye ulaştırılması için de çalışma başlatıldı.









Bazı kimlikler belirlendi



Depremde yaşamını yitirenlerden bazılarının kimlikleri şöyle: Muhammet Emin Polat (Çocuk), Netice Polat, Medine Akdağ (Çocuk), Muhammet Özdoğan (Çocuk),Berivan Özdoğan, Özcan Cirit, Nazile Cirit, Murat Cirit, Fikri Özdoğan, Nermin Yıldız, Gönül Yıldız, Tuğba Yıldız, Zilan Yıldız, Emre Çiçek, Ayten Çiçek, Davut Yüksel, Kibar Yüksel, İzzet Çimen, Nurettin Çimen, Yeter Akdağ, Emrullah Akdağ ve Yusuf Akdağ.



Kovancılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 53 yaralının kimliği ise şöyle: "Hasret Kale, Süleyman Tosun, Halime Gündüz, Hilal Yağmur, Niyazi Keleş, Hasan Hüseyin Yüksel, Cihan Polar, Remzi Aydemir, Feyzullah Dağdöğer, Telli Özdoğan, Derviş Ersöz, Ramazan Karadağ, Fındık Karadağ, Melis Yüksel, Asiye Yüksel, Nazlı Ersöz, Remzi Aydemir, Mustafa Aydemir, Hakan Abdullah Dağdöğer, Berivan Yıldız, Rabia Aydemir, Yusuf Akdemir, Muhammed Yıldız, Harun Uygur, Hüseyin Yıldırım, Serhat Yıldız, Makbule Cirit, Emrullah Akdağ, Rukiye Yıldız, Mehmet Rıza Yıldız, Resul Cirit, Safiye Akdağ, Burhan Yüksel, Mücahit Yıldırım, Veysel Yıldız, Çiçek Yıldırım, Ayşe Yıldırım, Adem Yıldırım, Fatma Kahraman, Mikail Yıldırım, Mülkiye Yıldız, Feyza Yıldırım, Ruşen Yıldırım, Cevahir Çiçek, Aynur Yıldırım, Gökhan Yıldız, Ayni Çimen, Naciye Yüksel, Arzu Uzun, Abdurrahman Cirit, Remziye Doğan, Veysel Yıldız, Esma Demirtaş."





Çevre illerde de hissedildi





Deprem, Elazığ kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Giresun, Batman, Tunceli, Malatya, Bingöl, Erzurum, Erzincan ve Diyarbakır'da da hissedildi.





Kandilli'den açıklama





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, "Bu depremin şiddeti bölge için çok büyük değil. Bundan sonra bölgede artçılar yaşanabilir. Bunun şiddeti 5 ile başlar 4, 3 ve 2'ye kadar düşer. Başka yerleri tetikleyip tetiklemeyeceği, meydana gelen gerilmelerin dağılımı incelendikten sonra belirlenebilir" dedi.



Prof. Dr. Erdik, "Bölge genel anlamda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun ve Doğu Anadolu Fay Zonu'nun kesişme noktası olarak nitelendirilir ve bölgede yoğun deformasyon ve buna bağlı deprem etkinliği sıkça görülmektedir. Bölgede bu iki fay zonunun da özelliğine bağlı olarak çok fazla sayıda aktif irili ufaklı fay parçası bulunmaktadır. Depremin genel doğrultusu doğu-batı yönünde olan ve genel olarak Bingöl-Karakoçan Fayı olarak adlandırılan kırık sisteminde meydana geldiği tahmin edilmektedir" dedi.







ABD'ye göre depremin büyüklüğü 5.9







ABD Coğrafi Araştırmalar Ajansı USGS'e göre ise Elazığ'daki depremin büyüklüğü 5.9. Merkez üssü ise Mirahmet ve Durmuşköy arasındaki tarım arazisi. USGS web sayfasında yer alan bilgilere göre 10 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Elazığ şehir merkezine 70, Bingöl şehir merkezine ise 45 km uzaklıkta.





Siyasilerden ilk tepkiler





* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve bazı bölge milletvekilleri ile birlikte Elazığ'da inceleme yapıyor.



* İçişleri Bakanı Beşir Atalay, hasarı evlerin kerpiç olmasına bağladı. Bakan Atalay, güvenlik birimlerinin bölgeye zamanında ulaştığını söyledi.



* Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, "Devlet tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır. Çalışmalar üstün bir gayretle sürdürülmektedir. Can kaybının artmamasını, ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.



* Başbakanlık Danışma Kurulu bugün 16.00'da toplanacak.



* CHP Genel Başkanı Baykal, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetinin bugün öğle saatlerinde Elazığ'a gideceği, ilgili ve yetkililerden bilgi alarak yaraların sarılması için çalışmalara katılacağı ve bir rapor hazırlayacağı bildirdi.





Kütahya, Hatay ve Adana'da da deprem





Bu arada bir deprem haberi de Kütahya ve Hatay'dan geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün internet sitesindeki bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Kütahya olan 3.7; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.28'de 3,8, Adana'da ise 13.16'da merkez üssü Aladağ olan 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.



İlk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.





Dünyadan başsağlığı mesajları





AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso AB Komisyonunun acıları paylaştığını, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.



AB Komisyonunun yardıma hazır olduğunu belirten Barroso, bu konuyla ilgili olarak AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve insani yardımlardan sorumlu AB Komisyonu üyesi Kristalina Georgieva'dan bilgi istedi.



Belçika Başbakanı Yves Leterme de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirerek, yaralılara acil şifa diledi.



Ardı ardına krizlerle bir süredir ilişkilerin bozuk olduğu İsrail de depremin ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi, "Yardıma hazırız" dedi.