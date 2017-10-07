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Elazığ'da 46 kaçak yakalandı

ELAZIĞ, (DHA) - AĞRI ve Van'dan gelerek, Elazığ üzerinden İstanbul’a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak, şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı

07 Ekim 2017 21:08

ELAZIĞ, (DHA) - AĞRI ve Van\'dan gelerek, Elazığ üzerinden İstanbul’a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak, şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.
Elazığ şehirlerarası otobüs terminalinde yabancı uyruklu kişilerden oluşan kalabalık bir grubu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, İstanbul’a gitmeye çalışan ve izin belgeleri olmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kişiyi gözaltına aldı. Kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Kaçakların Göç İdaresi\'ne teslim edileceği, işlemlerinin ardından da sınırdışı edileceği belirtildi.

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