Elazığ'da beton mikseri polis aracına çarptı: 5 ölü 6 yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda beton mikserinin uygulama noktasındaki polis otosuna ve sivil araçlara çarpması sonucu 4 polis memuru ve 2 vatandaş yaşamını yitirdi. Bir polis memuruda yaralandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Elazığ-Diyarbakır karayolunun Sivrice ilçesi yol ayrımı yakınlarında uygulama yaptığı sırada, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir beton mikseri polis otosuna, durdurulan araçlara ve yaya görev yapan polislere çarptı.

Kazada, 4 polis memuru 2 vatandaş hayatını kaybederken, 1 polis memuru da yaralandı.