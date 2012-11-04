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Elazığ'da beton mikseri polis aracına çarptı: 5 ölü 6 yaralı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada 3 polis memuru 2 vatandaş hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

04 Kasım 2012 01:41

 

Elazığ-Diyarbakır karayolunda beton mikserinin uygulama noktasındaki polis otosuna ve sivil araçlara çarpması sonucu 4 polis memuru ve 2 vatandaş yaşamını yitirdi. Bir polis memuruda yaralandı.
 
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Elazığ-Diyarbakır karayolunun Sivrice ilçesi yol ayrımı yakınlarında uygulama yaptığı sırada, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir beton mikseri polis otosuna, durdurulan araçlara ve yaya görev yapan polislere çarptı.
 
Kazada, 4 polis memuru 2 vatandaş hayatını kaybederken, 1 polis memuru da yaralandı. 

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