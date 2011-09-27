-Elazığ'da 4 öğretmen kaçırıldı ELAZIĞ (A.A) - 27.09.2011 - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, 4 öğretmenin teröristler tarafından kaçırıldığı bildirildi. Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan ve ilçe merkezinde ikamet edip minibüs ile okullarına geliş gidiş yapan 8 öğretmen ile minibüs şoförünün, saat 17.10 sıralarında okuldan çıkıp araçlarına bindikleri esnada civarda sivil olarak bulunup öğretmenleri gözleyen 4 kişilik bölücü terör örgütü mensubunca Yoğunbilek, Gündoğdu, Çevrecik köyleri güzergahında kaçırıldıklarının telefon ihbarı ile öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, saat 18.00 sıralarında kaçırılan kişilerden Özge Akman, Ayşe Harktı, Hadice Oğuz, Sevilay Yılmaz adlı bayan öğretmenler ile minibüs şoförü Ali Eren'in araç ile Çevrecik köyü güneyinde terör örgütü mensuplarınca serbest bırakıldığı belirtildi. Tamamı Elazığ nüfusuna kayıtlı erkek öğretmenlerin Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan Görese Dağı istikametinde yaya olarak götürüldükleri bilgisinin alındığı belirtildi. Serbest bırakılan bayan öğretmenler ile minibüs şoförünün saat 18.40 sıralarında Arıcak ilçe merkezine intikal ettikleri bildirildi. Kaçırılan öğretmenlerin Gökhan Yıldız, Abdullah Karan, İrfan Sarıkaya ve İsmail Yücel (vekil öğretmen) olduğu açıklandı.