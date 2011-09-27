T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 4 öğretmen kaçırıldı ELAZIĞ (A.A)

27 Eylül 2011 23:57

-Elazığ'da 4 öğretmen kaçırıldı ELAZIĞ (A.A) - 27.09.2011 - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, 4 öğretmenin teröristler tarafından kaçırıldığı bildirildi. Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan ve ilçe merkezinde ikamet edip minibüs ile okullarına geliş gidiş yapan 8 öğretmen ile minibüs şoförünün, saat 17.10 sıralarında okuldan çıkıp araçlarına bindikleri esnada civarda sivil olarak bulunup öğretmenleri gözleyen 4 kişilik bölücü terör örgütü mensubunca Yoğunbilek, Gündoğdu, Çevrecik köyleri güzergahında kaçırıldıklarının telefon ihbarı ile öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, saat 18.00 sıralarında kaçırılan kişilerden Özge Akman, Ayşe Harktı, Hadice Oğuz, Sevilay Yılmaz adlı bayan öğretmenler ile minibüs şoförü Ali Eren'in araç ile Çevrecik köyü güneyinde terör örgütü mensuplarınca serbest bırakıldığı belirtildi. Tamamı Elazığ nüfusuna kayıtlı erkek öğretmenlerin Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan Görese Dağı istikametinde yaya olarak götürüldükleri bilgisinin alındığı belirtildi. Serbest bırakılan bayan öğretmenler ile minibüs şoförünün saat 18.40 sıralarında Arıcak ilçe merkezine intikal ettikleri bildirildi. Kaçırılan öğretmenlerin Gökhan Yıldız, Abdullah Karan, İrfan Sarıkaya ve İsmail Yücel (vekil öğretmen) olduğu açıklandı.      

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24