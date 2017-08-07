Elazığ’da 2 makinistin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında ihmal zinciri!

Elazığ’ın Baskil ilçesinde geçtiğimiz cuma günü 2 makinistin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin olarak konuşan bir makinist kazanın ihmalden kaynaklandığını ve tamir edilmesi gereken trene tonlarca demir cevheri yüklenerek yola çıkartıldığını söyledi. Kaza sonrası olay yerinde incelemeler yapan KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Malatya Şube Başkanı Hasan Akdemir, vagonların fren aksamının çalışmadığını ifade etti. Trende eksikleri belirlemekle görevli tren teşkil memurlarının görevinin makinistlere yüklendiğini, trende görevli memur sayısının 4 kişiden 2 kişiye düşürüldüğünü söyleyen Akdemir, “Makinistler iş yoğunluğundan dolayı eksikleri tespit edemeyebilirler. Bu şekilde bu tür kazalar yaşanmaya devam eder” uyarısında bulundu.

Evrensel'de K.Samim Sayın imzasıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

4 Ağustos Cuma günü saat 19.40 sıralarında Elazığ’ın Baskil ilçesinde 930 ton demir cevheri taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu makinist Mehmet Kirkin ve yardımcı makinist Sergen Ayverdi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Herhangi bir sabotaj veya saldırı durumu söz konusu değil. Kazanın nedeni araştırılıyor” derken, TCDD de kaza nedeninin belli olmadığını konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştu.

"Trenin tamir edilmesi gerekiyordu"

Tren kazalarıyla sık sık gündeme gelen Elazığ’da geçen senelerde de ölümlerle sonuçlanan kazalar yaşandı. Son yaşanan kazada hayatını kaybeden makinistlerle birlikte çalışan bir makinist, kazanın önceki kazalarda olduğu gibi ihmalden dolayı olduğunu belirterek, “Bütün makinistler ve demiryolu çalışanları ölümle burun buruna” dedi. Kazada devrilen trenin arızalı olduğunu ve sefere çıkmadan önce Malatya’da tamir görmesi gerektiğini belirten makinist şunları söyledi: “Yük almadan trenin tamir edilmesi gerekiyordu. Ama hiç yük taşımaması gereken trene tonlarca demir yükleyip tamire yolladılar. Arkadaşlarımızı göz göre göre ölüme yolladılar. Kazanın sorumlusu önlemleri almayan ve treni bozuk haliyle yola gönderen yetkililerdir.”

İş cinayetlerinin ana sebebi aşırı kâr hırsı

Evrensel'e konuşan demiryolu işçileri ise Türkiye’de iş kazaları ve iş cinayetlerinin ana sebebinin aşırı kar hırsı olduğunu belirtiyor. Kar hırsının sadece özel sektörde değil kamu kuruluşlarında da aynı şekilde işlediğini belirten işçiler, “Az sayıda çalışanla daha fazla kar elde etmek isteyen TCDD iş güvenliğini önemsemez bir durumda” dedi. İşçiler, trenlerin bakımlarının yapıldığı depolarda yeterince personel olmadığı ve yapılan bakımların da üstün körü olduğu için bu ve benzeri olayların ortaya çıktığını söyledi.

TCDD A.Ş.’nin sürekli kara geçtiğinin personele söylenmekte olduğunu kaydeden işçiler, “Demiryollarında gerekli önlemler alınmazsa, insanca çalışma koşulları sağlanmazsa ve personele aşırı yük bindirildiği sürece buna benzer kazalar da devam edecektir. Bu kazaya neden olan trenin makinesinin bakımlarını yeteri kadar yapacak uzman personelin olmaması bu kazanın oluşmasına sebep oldu” dedi.

Cenazeler defnedildi

24 yaşındaki Sergen Ayverdi’nin cenazesi Elazığ Asri Mezarlığına defnedildi. Ayverdi’nin ailesi TCDD’nin yapmak istediği törene tepki göstererek kabul etmedi. Kabul etmeme gerekçeleri ise kazaya sebep olan ihmaller olduğu belirtildi. Biri engelli 6 çocuğu olan Mehmet Kirkin’in naaşı ise Bingöl merkezdeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.