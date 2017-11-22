Elazığ'da 2 kişiyi 700 bin lira dolandırdı, İstanbul'da yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 2 kişiyi arayarak kendini \'polis\' ve \'savcı\' olarak tanıtan Mesut U., bir kişiden 50 bin, diğerinden de 650 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para alarak kaçtığı İstanbul\'da, yakalandı.

Elazığ kent merkezinde, 6 ve 16 Kasım tarihlerinde, adı açıklanmayan 2 kişiyi arayarak kendini savcı ve polis olarak tanıtan Mesut U., kimlik bilgilerinin terör olaylarına karıştığını belirterek bu kişilerden birinden 50 bin, diğerinden de 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ve parayı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayan bu kişilerin şikayeti üzerine polis, dolandırıcı Mesut U.\'nun İstanbul\'da olduğunu tespit etti. Oluşturulan özel bir ekibin gittiği İstanbul\'da takip eerek yakaladığı Mesut U., sahte kimlik ibraz etmesine rağmen polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada sahte kimlik taşıdığı belirlenen Mesut U., Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Sorgusu tamamlanan Mesut U., nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.



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