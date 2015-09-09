Elazığ'da 17 alan askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği, 4 ilçede 17 ayrı bölgenin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini belirterek, vatandaşların girişine yasaklandığını açıkladı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın 2015/8058 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre açıklamada, "Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 01.09.2015 - 01.03.2016 tarihleri arasında toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla aşağıda belirtilen bölgeler geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır" denildi.

Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şunlar:

Alacakaya İlçesi: Gortil Yayalası bölgesi, Herbite Yayalasi bölgesi, Görese 1 ve 2'inci bölgesi

Arıcak İlçesi: Görese 1 bölgesi, Görese 2 bölgesi

Karakoçan İlçesi: İlçe merkezi kuzeyi bölgesi, Bulgurcuk Köya doğusu, Dilektaşı Yaylası bölgesi, Gündeğdi Bölgesi, Hamurkesen Bölgesi, Hamurkesen-Pilavtepe arası, Koçyiğitler Köyü batıı, Kuşbayırı Köyü kuzeyi,Velikan Mahallesi ve Çan Köyü arası Yenikaya-Yeşilbilen köyleri arası.

Palu İlçesi: Akdağ bölgesi Haydar Yayalası bölgesi