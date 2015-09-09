T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 17 alan askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Geçici askeri güvenlik bölgeleri 4 ilçeyi kapsıyor

09 Eylül 2015 15:34

Elazığ Valiliği, 4 ilçede 17 ayrı bölgenin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini belirterek, vatandaşların girişine yasaklandığını açıkladı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın 2015/8058 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre açıklamada, "Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 01.09.2015 - 01.03.2016 tarihleri arasında toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla aşağıda belirtilen bölgeler geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır" denildi.

 

Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şunlar:

Alacakaya İlçesi: Gortil Yayalası bölgesi, Herbite Yayalasi bölgesi, Görese 1 ve 2'inci bölgesi

Arıcak İlçesi: Görese 1 bölgesi, Görese 2 bölgesi

Karakoçan İlçesi: İlçe merkezi kuzeyi bölgesi, Bulgurcuk Köya doğusu, Dilektaşı Yaylası bölgesi, Gündeğdi Bölgesi, Hamurkesen Bölgesi, Hamurkesen-Pilavtepe arası, Koçyiğitler Köyü batıı, Kuşbayırı Köyü kuzeyi,Velikan Mahallesi ve Çan Köyü arası Yenikaya-Yeşilbilen köyleri arası.

Palu İlçesi: Akdağ bölgesi Haydar Yayalası bölgesi

 

ETİKETLER

askeri bölgehaberaçıklamavalilikelazığ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24