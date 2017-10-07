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Elazığ'da 15 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi 

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’ın 4 ilçesinde 15 ayrı bölge, düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

07 Ekim 2017 01:32

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’ın 4 ilçesinde 15 ayrı bölge, düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Elazığ Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 08-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi.

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