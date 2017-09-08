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Elazığ'da 15 bölge, 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın 4 ilçesinde yürütülen operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesi amacıyla 15 ayrı bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

08 Eylül 2017 17:29

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın 4 ilçesinde yürütülen operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesi amacıyla 15 ayrı bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerindeki 15 bölgede özel güvenlik bölgesi ilanı ile ilgili Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımındangirilmesinde sakınca bulunan aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 8 Eylül 2017-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi.

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