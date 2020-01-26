Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği yapılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gördüğü tespit edilen esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandıkları kredilerin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ödeneceğini duyurdu.

Bakan Pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.