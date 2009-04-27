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Elazığ ve Malatya’da 20 gözaltı

27 Nisan 2009 14:51

Elazığ ve Malatya'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Hizbullah'ın "İlim" grubuna karşı genel merkezi Elazığ'da bulunan bir derneğe operasyon düzenledi.

Elazığ kent merkezinin yanı sıra Palu ve Kovancılar ilçeleri ile Malatya'da da bazı ev, dernek ve kitabevi olmak üzere çok sayıda adrese baskın yaptı.

Ekipler, operasyonda yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

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