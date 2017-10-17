Elazığ ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ ve Diyarbakır\'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirildi.

Elazığ merkez ve Diyarbakır\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 av tüfeği, bu tüfeklere ait 20 adet fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör, 267 mermi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 sikke ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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