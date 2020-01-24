Elazığ Sivrice ilçesine bağlı köylerdeki durumu muhtarlar anlatıyor: Yardım daha gelmedi

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremden çok sayıda çevre köy de etkilendi.

Muhtarların verdiği bilgiler şöyle:

Sivrice İlçesi Duygulu Köyü Muhtarı: Köyde şu an 40 kişi yaşıyor. Can kaybı yok. Yıkılan evler var. İnsanlar dışarıda bekliyor.

Sivrice İlçesi Duygulu Köyü Muhtarı: Köyde şu an 40 kişi yaşıyor. Can kaybı yok. Yıkılan evler var. İnsanlar dışarıda bekliyor. Daha yardım ekipleri ulaşmadı. AFAD Elazığ'daki yıkımdan dolayı gelemeyeceklerini söylediler. Köydekiler de insan değil mi?

Sivrice İlçesi Kültür Mahallesi Muhtarı: Maddi hasarımız çok büyük. Evlere girecek durumda değiliz. Can kaybı köylerde var. Bize 5 can kaybı olduğu bilgisi geldi bize. Köylerden yangın haberi geliyor. Çocuklar dışarıda. Daha çadır gelmedi.

Elazığ Merkez Çevrimtaş Köyü Muhtarı: İnsanlar köy meydanında dışarıda bekliyor. 4 kişi göçük altında. 2 kişiden haber alamıyoruz. Köyümüz kalabalık bir köy değil. Hayvanlar da göçük altında kaldı. Daha yardım ulaşmış değil