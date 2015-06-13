Elazığ Palu'da patlama, 2'si çocuk 3 ölü!

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsal kesiminde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre olay, Palu İlçesi'ne bağlı Bozçanak Köyü Hanönü mezrası yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çetin Yıldırım, evde biriken çöplerini el arabasıyla dökmeye giderken yanına çocukları Ensar ve Ecrin'i de aldı. Evlerinden yaklaşık 20 metre mesafede bulunan ve zaman zaman su geçen dere üzerindeki menfezden geçişleri sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine bölgeye giden köylüler baba ile 2 çocuğununu cansız bedenlerini görüp, durumu yetkililere bildirdi.

Patlama ihbarı üzerine olay yerine Palu, Arıcak ve Kovancılar ilçelerinden ambulanslar sevk edildi. Bölgeye askeri birlikler ile Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'ndan helikopterle olay yeri inceleme ekipleri de gönderildi. Patlamanın yaşandığı bölgede büyük bir çukur oluşurken, bölgede yapılan ilk incelemede patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Bombanın uzaktan kumandalı mı yoksa basma düzenekli mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.