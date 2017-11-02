Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 8\'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce 25 Ekim\'de Elazığ merkezli toplam 9 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8\'i mahkemece tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.