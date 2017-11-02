T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı

02 Kasım 2017 20:19

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 8\'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce 25 Ekim\'de Elazığ merkezli toplam 9 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8\'i mahkemece tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA ELAZIĞFetullahçı TerörDevlet YapılanmasıCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyeti KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEkim ElazığFETÖPDYOperasyondaByLockAdliyeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24