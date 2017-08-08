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Elazığ merkezli 8 ilde bylock operasyonu: 18 gözaltı

Gözaltına alınan 18 kişi Elazığ'a getirileceği belirtildi

08 Ağustos 2017 18:11

Elazığ merkezli 8 ilde 'FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, bylock kullandıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elazığ merkezli aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda bylock kullandıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Elazığ'a getirileceği belirtildi. (DHA)

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